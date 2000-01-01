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ПА: Звонок Трампа - знак к признанию арабской Палестины 11.03 15:40   MIGnews.com

ПА: Звонок Трампа - знак к признанию арабской Палестины

Вашингтон и Рамалла поддерживают высочайший уровень связи, заявили в Палестинской администрации.

"Коммуникация между Америкой и Палестиной находится на высочайшем уровне", - утверждает пресс-секретарь председателя ПА Набиль Абу Рудейна 11 марта.

Одним из достижений связей с Вашингтоном он назвал телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и Махмудом Аббасом, который состоялся днем ранее в пятницу, а также визит директора ЦРУ Майка Помпео в Палестинскую администрацию в феврале.

Данные контакты, уверен Абу Рудейна, "несомненно внесут свой вклад в прокладывание пути для развития событий в ближайшем времени".

"Эти высокоуровневые контакты развеяли иллюзии Израиля о том, что президент Аббас не является партнером для мира, и представляют собой очевидный сигнал того, что решение находится на пути международного признания арабской Палестины. Оно не имеет ничего общего с иллюзорными, не связанными с текущими событиями планами. В корне конфликта лежит палестинский вопрос и без его разрешения в регионе не быть ни миру, ни стабильности", - уверяет он.

Основой безопасности всего арабского мира является создание Государства Палестины, цитирует Рудейну JPost. Пресс-секретарь Абу Мазена предполагает, что будущий арабский саммит станет шансом поддержать и укрепить позиции палестинцев.
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