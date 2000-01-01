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`Палестина - это от реки Иордан до Средиземного моря` | Фото:11.02 20:11   MIGnews.com

"Палестина - это от реки Иордан до Средиземного моря"

Комиссар ФАТХ и член Центрального комитета Тауфик Тирави рассказал о своем видении границ "Палестины" на фоне публикации и обсуждения мирного плана Трампа.

"Кто сказал, что мы за государство по линии 1967 года? Кто это сказал? В ФАТХе этого нет в нашей конституции и нашей хартии! Они хотят Бейт-Эль и Маале Адумим - отдать израильтянам, и мы говорим, что Нацарет, Хайфа и Акра - палестинские, и они останутся палестинскими!"

"Наша палестинская земля - от реки до моря. Я призываю любого палестинца, палестинкого чиновника или палестинского лидера свести палестинскую карту к Западному берегу и Газе! Они не смогут и метра пройти по улицам наших палестинских городов среди нашего народа! ... Арабские братья ... Будь с палестинским народом, людьми, которые живут на всей святой земле и вся земля вакфа (т. е. неотъемлемый религиозный дар в исламском праве). "

Тауфик Тирави также занимает должность комиссара ФАТХ по делам народных организаций.




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