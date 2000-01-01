11.02 20:11 MIGnews.com

"Палестина - это от реки Иордан до Средиземного моря"

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Комиссар ФАТХ и член Центрального комитета Тауфик Тирави рассказал о своем видении границ "Палестины" на фоне публикации и обсуждения мирного плана Трампа."Кто сказал, что мы за государство по линии 1967 года? Кто это сказал? В ФАТХе этого нет в нашей конституции и нашей хартии! Они хотят Бейт-Эль и Маале Адумим - отдать израильтянам, и мы говорим, что Нацарет, Хайфа и Акра - палестинские, и они останутся палестинскими!""Наша палестинская земля - от реки до моря. Я призываю любого палестинца, палестинкого чиновника или палестинского лидера свести палестинскую карту к Западному берегу и Газе! Они не смогут и метра пройти по улицам наших палестинских городов среди нашего народа! ... Арабские братья ... Будь с палестинским народом, людьми, которые живут на всей святой земле и вся земля вакфа (т. е. неотъемлемый религиозный дар в исламском праве). "Тауфик Тирави также занимает должность комиссара ФАТХ по делам народных организаций.