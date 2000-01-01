11.02 15:17 MIGnews.com

Нетаниягу пригрозил ХАМАСу через египетскую делегацию

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Делегация из Египта, посетившая Газу в понедельник, 10 февраля, передала послание премьер-министра Биньямина Нетаниягу террористической группе ХАМАС, в котором он потребовал "возвращения к спокойствию".Об этом сообщила ливанская газета аль-Ахбар со ссылкой на неназванные источники в террористической группе.В послании, которое египетская делегация получила от израильских сотрудников службы безопасности в Тель-Авиве, Нетаниягу пригрозил, что Израиль "нанесет серьезный удар по ХАМАС с американским и международным прикрытием", если спокойствие не возобновится, сообщили источники.Чиновники ХАМАСа сказали египетской делегации в ответ на сообщение Нетаниягу, что они "не стремится к эскалации", но "экономическое давление, которое испытывают жители Газы, и неспособность реализовать договоренности создадут большее давление на пограничный регион.""Спокойствия не будет, пока будут происходить проволочки, задержки и ужесточение ограничений", - цитируют источники слова чиновников ХАМАСа. Также предполагается, что лидер ХАМАСа в Газе Яхья Синвар не присутствовал на встрече с египетская делегация из-за страха перед возможным покушением Израиля на его жизнь.Визит египетской делегации в Газу в воскресенье стал ее первым визитом в прибрежный анклав с сентября.Напомним, что в последнее время напряженность в отношениях между ХАМАСом и Египтом возросла после того, как глава террористической группы Исмаил Хания посетил Иран в январе и принял участие в похоронах генерала Кассема Сулеймани.