11.02 07:55 MIGnews.com

Ливан снова будет жаловаться на Израиль в Совбез

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Власти Ливана приняли решение подать в Совет Безопасности ООН жалобу против Израиля за нарушение своего воздушного пространства, сообщила в субботу, 10 февраля, канцелярия президента Мишеля Ауна.Согласно опубликованному заявлению, Аун провел телефонные беседы с премьер-министром Саадом Харири и спикером парламента Набихом Берри, главной темой которых было нарушение израильской авиацией воздушного пространства Ливана в ходе выполнения воздушной операции в Сирии.Также представили свои доклады об "израильских нарушениях" и министерство обороны с Генеральным штабом ливанской армии.В связи с этим министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль планирует поднять этот вопрос в Совете Безопасности ООН.Как пишет пресса, осколки израильских ракет, использованных при авиаударах в Сирии, долетели и до востока Ливана – их обнаружили в сельской местности Сер-Аин в долине Бекаа. О пострадавших не сообщается.