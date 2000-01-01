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Ливан снова будет жаловаться на Израиль в Совбез 11.02 07:55   MIGnews.com

Ливан снова будет жаловаться на Израиль в Совбез

Власти Ливана приняли решение подать в Совет Безопасности ООН жалобу против Израиля за нарушение своего воздушного пространства, сообщила в субботу, 10 февраля, канцелярия президента Мишеля Ауна.

Согласно опубликованному заявлению, Аун провел телефонные беседы с премьер-министром Саадом Харири и спикером парламента Набихом Берри, главной темой которых было нарушение израильской авиацией воздушного пространства Ливана в ходе выполнения воздушной операции в Сирии.

Также представили свои доклады об "израильских нарушениях" и министерство обороны с Генеральным штабом ливанской армии.

В связи с этим министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль планирует поднять этот вопрос в Совете Безопасности ООН.

Как пишет пресса, осколки израильских ракет, использованных при авиаударах в Сирии, долетели и до востока Ливана – их обнаружили в сельской местности Сер-Аин в долине Бекаа. О пострадавших не сообщается.
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