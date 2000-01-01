Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Рухани: США и Израиль строят заговор против Ирана | Фото:11.02 19:07   MIGnews.com

Рухани: США и Израиль строят заговор против Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани призывает устроить "год единства" вопреки "заговору США и Израиля", которые якобы пытаются разобщить Иран с его союзниками.

Об этом иранский лидер заявил в ходе обращения к тысячам жителей Тегерана, которые присутствовали на ежегодном митинге 11 февраля на улицах столицы, чтобы отметить годовщину победы Исламской Республики Иран.

"Заговор Соединенных Штатов и Израиля с целью разобщить иранцев, иракцев и ливанцев, был побежден", - отметил лидер Ирана.

"Американцы пытались вмешаться в наши внутренние дела, но наш народ повернулся к ним спиной", - говорил иранский президент.

По его словам, решение проблем региона – это политическое урегулирование. "Мы должны установить безопасность и стабильность по всей стране с помощью других стран", - подчеркнул Рухани.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:41
Марин Ле Пен решила проститься с "Национальным фронтом"
20:09
В Израиле освободили из тюрьмы турецкого ученого
19:38
Среди жертв крушения самолета Ан-148 израильтян нет
18:44
Названы возможные причины крушения Ан-148
18:13
Власти Руанды отказались от встречи с Мерец
18:08
Мужчина с ножом набросился на посетителей ТЦ в Пекине
17:44
Пилот Ан-148 успел сообщить о неисправности на борту
17:27
Пострадавший пилот самолета F-16 выписан из больницы
17:11
Ривлин: "Мы доказали, что мы способны справиться с Ираном"
17:03
Иран: Израиль осознал - эра "ударил и сбежал" закончилась
16:47
Возбуждено дело по крушению самолета под Москвой
16:17
МЧС подтвердило информацию о крушении самолета в Подмосковье
16:09
По делу Дери вынесут обвинительное заключение
15:51
Перед крушением Ан-148 столкнулся с вертолетом
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus