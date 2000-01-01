11.02 19:07 MIGnews.com

Рухани: США и Израиль строят заговор против Ирана

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Президент Ирана Хасан Рухани призывает устроить "год единства" вопреки "заговору США и Израиля", которые якобы пытаются разобщить Иран с его союзниками.Об этом иранский лидер заявил в ходе обращения к тысячам жителей Тегерана, которые присутствовали на ежегодном митинге 11 февраля на улицах столицы, чтобы отметить годовщину победы Исламской Республики Иран."Заговор Соединенных Штатов и Израиля с целью разобщить иранцев, иракцев и ливанцев, был побежден", - отметил лидер Ирана."Американцы пытались вмешаться в наши внутренние дела, но наш народ повернулся к ним спиной", - говорил иранский президент.По его словам, решение проблем региона – это политическое урегулирование. "Мы должны установить безопасность и стабильность по всей стране с помощью других стран", - подчеркнул Рухани.