Париж почтил память солдат ЦАХАЛ, погибших в теракте. Видео
Париж присоединился к немецкому Берлину и голландскому Роттердаму в проявлении поддержки Иерусалима в борьбе с террором - по указанию градоначальницы, социалистки Анн Идальго вечером 10 января здание городской мэрии было подсвечено иллюминацией в виде развевающегося израильского флага.
Ce soir à 19h30, l’Hôtel de Ville de #Paris s’illuminera aux couleurs d’Israël en hommage aux victimes de l’attentat de #Jerusalem
Таким образом, как написала руководительница муниципалитета на своей странице в Twitter, парижане выражают свои соболезнования жертвам, их родным и прочим пострадавшим в результате автомобильного теракта, произошедшего 8 января в Иерусалиме.
Напомним, жертвами атаки стали четверо солдат ЦАХАЛа, все в возрасте до 23 лет.
L'hommage de la ville de Paris aux victimes de l'attentat de Jérusalem avec le drapeau israélien sur l'hôtel de ville. pic.twitter.com/FcluKpKNR2
Пользователи соцсетей активно размещали фотографии и видеозапись траурной иллюминации на здании парижской мэрии, а в местном офисе Американского еврейского комитета поблагодарили Идальго за столь символическое, но все же проявление "солидарности против терроризма".