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Париж скорбит по солдатам ЦАХАЛа вместе с Израилем. Видео | Фото: AviMayer/Twitter11.01 08:31   MIGnews.com

Париж почтил память солдат ЦАХАЛ, погибших в теракте. Видео

Париж присоединился к немецкому Берлину и голландскому Роттердаму в проявлении поддержки Иерусалима в борьбе с террором - по указанию градоначальницы, социалистки Анн Идальго вечером 10 января здание городской мэрии было подсвечено иллюминацией в виде развевающегося израильского флага.


Таким образом, как написала руководительница муниципалитета на своей странице в Twitter, парижане выражают свои соболезнования жертвам, их родным и прочим пострадавшим в результате автомобильного теракта, произошедшего 8 января в Иерусалиме.

Напомним, жертвами атаки стали четверо солдат ЦАХАЛа, все в возрасте до 23 лет.


Пользователи соцсетей активно размещали фотографии и видеозапись траурной иллюминации на здании парижской мэрии, а в местном офисе Американского еврейского комитета поблагодарили Идальго за столь символическое, но все же проявление "солидарности против терроризма".
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