11.01 14:54 MIGnews.com

Теракт в Иерусалиме – начало "Интифады грузовиков"?

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Автомобильный теракт, произошедший в столице Израиля 8 января и лишивший детей четырех израильских матерей и отцов, будет лишь "началом", гласит множество сообщений, оставляемых онлайн-подстрекателями в соцсетях.Одним из мест их сборищ является группа "Мукебер.Net" – Facebook-сообщество жителей арабского района Иерусалима Джабель-Мукабер, выходцем из которого был и сам террорист Фади аль-Канбар, направивший свой злополучный грузовик в группу военнослужащих ЦАХАЛа три дня назад.Группа является ярким примером деятельности подстрекателей – его участники воспевают как саму атаку, так и террориста, а также призывают других арабов следовать тому же пути. Они делят и соответствующим "творчеством": иллюстрациями террориста на фоне грузовика с подписью "шахид Фади аль-Кабар переехал сионистских солдат", либо же аналогичным фотографиями с подписью "Требуются водители".Не меньшей популярностью среди арабских подстрекателей пользуются популярностью также и видеокадры, снятые на месте теракта в квартале Армон ха-Нацив. Комментаторы беснуются, радуясь убийству солдат "оккупации", прогнозируя начало "интифады грузовиков", намекая на аналогичные теракты и в будущем.В последние дни в Джабель-Мукабере участились случае нападений на сотрудников безопасности Израиля. Причем главными нарушителями являются арабские подростки, в связи с чем полиция просит их родителей, дабы не допустить кровопролития с обеих сторон, контролировать собственных отпрысков.