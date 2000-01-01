11.01 12:33 MIGnews.com

В ШАСе предлагают хоронить террористов со свиными головами

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Арабский террорист Фади аль-Канбара, который 8 января направил свой грузовик в группу израильских солдат, убив четверых из них и сильно покалечив многих других, должен быть похоронен в одной могиле с головой свиньи, которая в исламе считается нечистым животным.С таким предложением выступил представитель ШАСа в израильском парламенте, глава комиссии Кнессета по вопросам образования Яаков Марги. К тому же, он считает, что это должно коснуться не только лишь этого террориста, а и всех остальных, которых признают связанными с джихадистской группировкой ISIS."Если бы это зависело от меня, я бы похоронил этого проклятого террориста с головой свиньи", - написал он 9 января в своем Twitter.Марги подчеркивает, что воскресный теракт стал очередным напоминанием израильтянам, кто является их врагом, и это "не правые, и не левые".На следующий день в радиоинтервью "Коль Хай" он сделал еще более агрессивные заявления: "Я хотел бы забрать свои слова обратно, потому что это оскорбительно для свиньи – быть похороненной с этим проклятым террористом. С точки зрения целесообразности, я не знаю, реализуемо ли это. Я хочу подчеркнуть – и это важно для меня, - что мои слова были сказаны не из желания возмездия".Марги считает, что правительству следует всерьез задуматься о захоронении террористов со свиными головами в качестве сдерживающего фактора для следующих атак.