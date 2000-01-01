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ЦАХАЛ арестовал одного из лидеров ФАТХа | Фото: Facebook11.01 12:02   MIGnews.com

ЦАХАЛ арестовал одного из лидеров ФАТХа

Рано утром в среду, 11 января, солдаты Армии обороны Израиля арестовали бывшего губернатора Тулькарема и Дженина Талаля Двейката, который также является генералом и бывшим руководителем палестинской разведки. В декабре он был избран членом революционного совета ФАТХа.

"Оккупационные силы арестовали Двейката, проведя обыск в его доме и его родных в Аскаре", - гласит сообщение, опубликованное на сайте Wafa.

Известно, что кроме него самого, были арестованы еще два палестинца в Шхеме, а также проводились обыски в доме его брата Сархана, который также занимает знание генерала. В пресс-службе ЦАХАЛа пока не приводят причины ареста Талаля Двейката.

Пресс-секретарь ФАТХа Мунир Раджуб назвал его арест "демонстрацией враждебной сущности Израиля".
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