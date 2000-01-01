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Катар поможет вернуть тела солдат из плена ХАМАСа 11.01 10:25   MIGnews.com

Катар помогает Израилю вернуть тела солдат из плена ХАМАСа

Израильская арабоязычная пресса сообщает, что Израиль и ХАМАС могут заключить новую "сделку Шалита" при посредничестве эмирата Катара.

Как пишет газета "Куль аль-Араб", условием ХАМАСа является освобождение 60 палестинских заключенных, которые изначально находившихся в числе 1027, которых обменяли на израильского солдата Гилада Шалита в 2011 году, но позже вновь оказавшихся за решеткой за различные преступления.

По сведениям журналистов, израильское правительство согласилось на это условие, выдвинув собственное - террористы должны быть выпущены на территорию сектора Газа или Катара, что было отвергнуто ХАМАСом.

Источник в ХАМАСе сообщил изданию Ynet о том, что главным медиатором в переговорах об обмене выступает посол Катара на территориях Мохаммад аль-Амади – он часто посещает сектор Газа, а также периодически встречается с израильскими чиновниками.

Напомним, что в палестинском плену находятся тела считающихся погибшими израильских сержанта Орона Шауля и лейтенанта Адара Голдина. Кроме того, удерживаются в Газе также и два гражданина Государства Израиль – Авраам Менгисту и Джума Ибрагим Абу Анима, которые проникли в анклав в 2014 году.
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