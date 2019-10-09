10.10 07:45 MIGnews.com

Строительство стены на границе с Газой на завершающем этапе

קירות הגנה מפני נ"ט ועמדות צלפים: הצצה לגבול החדש ברצועת עזה • @bokeralmog עם הכתבה המלאה >> https://t.co/Yx1pZtXhPz pic.twitter.com/PSydwixYzq — חדשות 13 (@newsisrael13) October 9, 2019

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Израиль завершает строительство новых оборонных сооружений на границе сектора Газа в ответ на еженедельные беспорядки и угрозы ракетных ударов.Об этом сообщает 13 канал.Проект включает в себя противоракетную защиту и модернизированные снайперские посты, которые в последнее время были лучше укреплены и построены в более стратегических местах.Большие бермы (пространство между верхним краем канавы и нижним краем откоса выемки или не покрытая насыпью часть кордона стены) также будут защищать личный состав ЦАХАЛ и скрывать от противника передвижение войск.Новые сооружения были построены рядом с подземными барьерами, защищающими от террористических туннелей, и возле высокой "умной стены", строительство которой будет завершено в середине 2020 года.Новые укрепления также будут защищать мирных жителей, живущих вдоль границы с Газой, и дороги. Барьеры, как считают чиновники, направлены на заполнение пробелов в обороне страны от террористических группировок в Газе.