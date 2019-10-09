Строительство стены на границе с Газой на завершающем этапе
Израиль завершает строительство новых оборонных сооружений на границе сектора Газа в ответ на еженедельные беспорядки и угрозы ракетных ударов.
Об этом сообщает 13 канал.
Проект включает в себя противоракетную защиту и модернизированные снайперские посты, которые в последнее время были лучше укреплены и построены в более стратегических местах.
Большие бермы (пространство между верхним краем канавы и нижним краем откоса выемки или не покрытая насыпью часть кордона стены) также будут защищать личный состав ЦАХАЛ и скрывать от противника передвижение войск.
Новые сооружения были построены рядом с подземными барьерами, защищающими от террористических туннелей, и возле высокой "умной стены", строительство которой будет завершено в середине 2020 года.
Новые укрепления также будут защищать мирных жителей, живущих вдоль границы с Газой, и дороги. Барьеры, как считают чиновники, направлены на заполнение пробелов в обороне страны от террористических группировок в Газе.