10.10 11:18 MIGnews.com

МИД ПА просит мир "давить на Израиль"

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Палестинская автономия попросила о международной поддержке в проведении "парламентских" выборов, в том числе, в Иерусалиме.Об этом сообщает издание Asharq.В ходе переговоров с различными странами ПА акцентировала внимание "на необходимости давления на Израиль", чтобы "не мешал". В заявлении МИД обнародован призыв к международным органам поддержать выборы и привлечь официальный Иерусалим к ответственности "за попытки сорвать или помешать процессу".Уточняется, что объявление президентом ПА Махмудом Аббасом о проведении всеобщих выборов на Генассамблее ООН "отражает приверженность естественному праву народа избирать своих представителей".