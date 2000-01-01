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МИД ПА просит мир `давить на Израиль` | Фото:10.10 11:18   MIGnews.com

МИД ПА просит мир "давить на Израиль"

Палестинская автономия попросила о международной поддержке в проведении "парламентских" выборов, в том числе, в Иерусалиме.

Об этом сообщает издание Asharq.

В ходе переговоров с различными странами ПА акцентировала внимание "на необходимости давления на Израиль", чтобы "не мешал". В заявлении МИД обнародован призыв к международным органам поддержать выборы и привлечь официальный Иерусалим к ответственности "за попытки сорвать или помешать процессу".

Уточняется, что объявление президентом ПА Махмудом Аббасом о проведении всеобщих выборов на Генассамблее ООН "отражает приверженность естественному праву народа избирать своих представителей".


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