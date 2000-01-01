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скриншот с видео YouTube 11.10 10:39   MIGnews.com

Данон: "Почему мы вышли из ЮНЕСКО"

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон раскритиковал резолюции, принятые в среду членами Исполнительного совета ЮНЕСКО, согласно которым гробница Патриархов в Хевроне и гробница Рахили в Вифлееме являются "неотъемлемой частью оккупированной палестинской территории".

"Это еще одно доказательство для тех, кто не понимал, почему Соединенные Штаты и Израиль ушли из ЮНЕСКО, это еще раз доказывает, что ЮНЕСКО является органом, основанным на лжи и предубеждениях, и сознательно действует против нас", - приводит его слова Arutz Sheva.

Резолюции также осуждали Израиль за создание защитного ограждения, проведение раскопок в восточном Иерусалиме и "другие меры, направленные на изменение характера, статуса и демографического состава оккупированной палестинской территории".

Эти претензии были представлены Египтом, Иорданией, Ливаном, Марокко, Оманом, Катаром и Суданом и были утверждены через несколько минут после начала заседания Комиссии, в которую входят все члены Исполнительного совета ЮНЕСКО.


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