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ХАМАС объявил перемирие – и ЦАХАЛ готов ответить силой | Фото: Israel Defense Forces/Flickr10.08 08:25   MIGnews.com

ХАМАС объявил новое перемирие с Израилем

Боевики ХАМАСа заявили о начале режима прекращение огня, который должен положить конец двум дням обмена огнем с Израилем.

Под конец четверга, 9 августа, по телеканалу ХАМАСа Al-Aqsa передали, что решение о прекращении огня было приняло "на основании взаимного спокойствия" и при посредничестве Египта и других региональных игроков. Порталу The Times of Israel источник в группировке на условиях анонимности подтвердил, что перемирие вступает в силу в полночь.

Однако, как ни странно, высокопоставленный израильский чиновник в радиоэфире Коль Исраэль опроверг эту информацию, подчеркнув, что ЦАХАЛ ответит на тишину тишиной.

В то же время, как уже сообщалось, вчера состоялось заседание военно-политического кабинета. Никаких экстраординарных заявлений сделано не было, правительство обошлось без особых угроз.

"Кабинет поручил ЦАХАЛу продолжать активную борьбу против террористических элементов", - распространила канцелярия премьер-министра сообщение кабинета.

Впрочем, ночь действительно прошла без происшествий. Из этого вытекает, что новая военная операция в секторе Газа (по некоторым данным, рассматривался вариант кратковременного наступления на обеспеченные районы анклава), если не отменяется, то, во всяком случае, откладывается на неопределенный срок.

10-ый канал ИТВ, цитируя свои "дипломатические источники", сообщил, что перемирие поддержали Египет и спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов. Журналистам удалось выяснить, что боевики сами стремилась заключить сделку с Израилем и до поздней ночи вели переговоры об этом в Каире.

Однако стоит помнить, что прошлое "перемирие", объявленное палестинскими террористами, было нарушено примерно через 4 часа – первым с 2014 года обстрелом Беэр-Шевы "Градами".

В ХАМАСе клянутся, что ни они, ни "Исламский джихад" никак не связаны с этой атакой – боевики возлагают ответственность на салафитов, связанных с "Исламским государством на Синайском полуострове".


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