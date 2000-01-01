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`Марш возвращения`: погибли два палестинца | Фото:10.08 20:31   MIGnews.com

"Марш возвращения": погибли два палестинца

Минздрав Газы сообщает, что в результате столкновений с ЦАХАЛом были убиты два палестинца, один из них медик, передает в пятницу, 10 августа "Гаарец".

Палестинское ведомство добавляет, что еще 242 участника "марша" получили ранения.

Израильские официальные лица сообщили ранее, что в районах, граничащих с Газой, было зафиксировано, по меньшей мере, 6 пожаров, вызванных запуском палестинскими поджигателями "огненных шаров".

Мятежники жгли покрышки, швыряли камни и бутылки с "коктейлем Молотова", взрывные устройства в направлении израильских военнослужащих, а также пытались причинить ущерб разделительным заграждениям.

По данным издания, в северной части Газы группа террористов швырнула гранату в сторону солдат ЦАХАЛа. Сообщений о жертвах не поступало.

Представитель армейской пресс-службы заявил, что в ответ на провокации палестинцев танк ЦАХАЛа атаковал позицию ХАМАСа. Спустя час пресс-служба израильские военные сообщили, что танк ЦАХАЛа вновь атаковал позицию ХАМАСа, на этот раз на юге Газы.


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