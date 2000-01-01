10.08 19:50 MIGnews.com
Протесты набирают обороты: 1 палестинец умер, 110 ранены
Несколько тысяч палестинцев приняли участие в еженедельных протестах вдоль пограничного забора, сообщает в пятницу, 10 августа The Times of Israel
.
По данным издания, участники беспорядков жгут покрышки и пытаются причинить ущерб разделительным сооружениям.
Израильские официальные лица заявили, что, по меньшей мере, 6 пожаров разразились на территории Израиля, вызванных запуском палестинскими поджигателями "огненных шаров".
В пресс-службе ЦАХАЛа уточнили, что на границы было зафиксировано 5 000 палестинских мятежников.
Согласно информации Минздрава при ХАМАсе, в результате столкновений с израильскими солдатами убит фельдшер Абдулла аль-Катати, и еще 110 участников "марша" получили ранения.
Ранее
террористическая группа заявила, что они продолжат демонстрации, несмотря на прекращение военных действий с Израилем, накануне.
Руководство ХАМАСа отметило, что жители анклава вернутся к границе, чтобы "бросить вызов израильской военной машине".
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