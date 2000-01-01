Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Протесты набирают обороты: 1 палестинец умер, 110 ранены | Фото:10.08 19:50   MIGnews.com

Протесты набирают обороты: 1 палестинец умер, 110 ранены

Несколько тысяч палестинцев приняли участие в еженедельных протестах вдоль пограничного забора, сообщает в пятницу, 10 августа The Times of Israel.

По данным издания, участники беспорядков жгут покрышки и пытаются причинить ущерб разделительным сооружениям.

Израильские официальные лица заявили, что, по меньшей мере, 6 пожаров разразились на территории Израиля, вызванных запуском палестинскими поджигателями "огненных шаров".

В пресс-службе ЦАХАЛа уточнили, что на границы было зафиксировано 5 000 палестинских мятежников.

Согласно информации Минздрава при ХАМАсе, в результате столкновений с израильскими солдатами убит фельдшер Абдулла аль-Катати, и еще 110 участников "марша" получили ранения.

Ранее террористическая группа заявила, что они продолжат демонстрации, несмотря на прекращение военных действий с Израилем, накануне.

Руководство ХАМАСа отметило, что жители анклава вернутся к границе, чтобы "бросить вызов израильской военной машине".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:05
На главном израильском шоссе взорвался автомобиль Ferrari
20:13
Лавров провел телефонную беседу с Помпео
19:34
Трамп: Наши отношения с Турцией сейчас плохие!
19:11
Семья павшего солдата осуждает перемирие с ХАМАСом
19:01
Минздрав Газы сообщил об одном погибшем палестинце
18:08
Новый комиссар UNHRC будет решать проблемы Израиля
17:54
В Канаде неизвестный открыл стрельбу: 4 человека погибли
17:38
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону
17:09
ЦАХАЛ: ограничения на юге Израиля были отменены
16:57
В Иране не видят смысла в переговорах между Трампом и Рухани
16:23
Эрдоган: У них есть доллары, зато с нами - Бог
16:07
Государственный контролер изучает вопрос газовой платформы
15:10
В США основателя Broadcom обвинили в торговле наркотиками
14:56
Шели Яхимович хвалит правительство Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus