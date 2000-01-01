10.08 19:11 MIGnews.com
Семья павшего солдата осуждает перемирие с ХАМАСом
Семья павшего израильского солдата, чьи останки удерживаются ХАМАСом в Газе, призвала сегодня отказаться от соглашения о прекращении огня с террористической группой.
Об этом в пятницу, 10 августа сообщает The Times of Israel
.
Отметим, что соглашение не включает возвращение солдат Хадара Голдина и Орона Шаула, убитых во время войны в Газе в 2014 году.
"Премьер-министр должен вернуть мальчиков в качестве предварительного условия, прежде всего - любая другая сделка будет капитуляционной сделкой с ХАМАСом", - сказал отец Хадара Симча.
По данным издания, родственники погибших солдат провели митинг протеста около штаб-квартиры ЦАХАЛа в Тель-Авиве.
Напомним
, что явное перемирие с ХАМАСом вступило в силу в четверг вечером после двух дней эскалации конфликта.
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