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Семья павшего солдата осуждает перемирие с ХАМАСом | Фото:10.08 19:11   MIGnews.com

Семья павшего солдата осуждает перемирие с ХАМАСом

Семья павшего израильского солдата, чьи останки удерживаются ХАМАСом в Газе, призвала сегодня отказаться от соглашения о прекращении огня с террористической группой.

Об этом в пятницу, 10 августа сообщает The Times of Israel.

Отметим, что соглашение не включает возвращение солдат Хадара Голдина и Орона Шаула, убитых во время войны в Газе в 2014 году.

"Премьер-министр должен вернуть мальчиков в качестве предварительного условия, прежде всего - любая другая сделка будет капитуляционной сделкой с ХАМАСом", - сказал отец Хадара Симча.

По данным издания, родственники погибших солдат провели митинг протеста около штаб-квартиры ЦАХАЛа в Тель-Авиве.

Напомним, что явное перемирие с ХАМАСом вступило в силу в четверг вечером после двух дней эскалации конфликта.


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