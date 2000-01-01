10.08 18:31 MIGnews.com
Возобновились протесты, 10 палестинцев получили ранения
Десять палестинцев получили ранения в результате столкновений с ЦАХАЛом вдоль границы с Газой в рамках продолжающегося протеста "Великого марша возвращения".
Об этом в пятницу, 10 августа сообщает "Гаарец"
со ссылкой на Минздрав Газы.
В палестинском ведомстве добавили, что одному участнику протеста пуля попала в голову и он находится в критическом состоянии.
Уточняется, что в демонстрациях принимают участие около 8000 человек в пяти разных местах.
Напомним
, сегодня днем руководство ХАМАСа, контролирующего прибрежный анклав, призвало жителей Газы возобновить массовые протесты.
Представитель ХАМАСа Хазем Касем призвал палестинцев вернутся к границе, чтобы "бросить вызов израильской военной машине".
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