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Возобновились протесты, 10 палестинцев получили ранения | Фото:10.08 18:31   MIGnews.com

Возобновились протесты, 10 палестинцев получили ранения

Десять палестинцев получили ранения в результате столкновений с ЦАХАЛом вдоль границы с Газой в рамках продолжающегося протеста "Великого марша возвращения".

Об этом в пятницу, 10 августа сообщает "Гаарец" со ссылкой на Минздрав Газы.

В палестинском ведомстве добавили, что одному участнику протеста пуля попала в голову и он находится в критическом состоянии.

Уточняется, что в демонстрациях принимают участие около 8000 человек в пяти разных местах.

Напомним, сегодня днем руководство ХАМАСа, контролирующего прибрежный анклав, призвало жителей Газы возобновить массовые протесты.

Представитель ХАМАСа Хазем Касем призвал палестинцев вернутся к границе, чтобы "бросить вызов израильской военной машине".


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