Новый комиссар UNHRC будет решать проблемы Израиля

Комиссар не контролирует Совет ООН по правам человека (UNHRC), но он проходит через это отделение, и часть новой работы Бачелет - представлять отчет в UNHRC.
Одной из проблем, которая встанет перед ней – "черный список", в который комиссариат заносил компании, занимающиеся бизнесом с проблемными регионами Израиля с 1967 года; Западный берег, восточный Иерусалим и Голанские высоты.
Отметим, что ее назначение приходит в то время, когда Соединенные Штаты давят на UNHRC, чтобы предпринять шаги по реформированию отношения к вопросам прав человека, в частности, к антиизраильским предубеждениям и защите стран, известных нарушениями прав человека, такими как Куба и Венесуэла.