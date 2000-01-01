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Новый комиссар UNHRC будет решать проблемы Израиля | Фото:10.08 18:08   MIGnews.com

Новый комиссар UNHRC будет решать проблемы Израиля

Бывшая президент Чили Мишель Бачелет была выдвинута на пост Верховного комиссара ООН по правам человека, должность, на которой у прошлых должностных лиц часто были спорные отношения с Израилем.

Об этом в пятницу, 10 августа сообщает The Jerusalem Post.

Комиссар не контролирует Совет ООН по правам человека (UNHRC), но он проходит через это отделение, и часть новой работы Бачелет - представлять отчет в UNHRC.

Одной из проблем, которая встанет перед ней – "черный список", в который комиссариат заносил компании, занимающиеся бизнесом с проблемными регионами Израиля с 1967 года; Западный берег, восточный Иерусалим и Голанские высоты.

Отметим, что ее назначение приходит в то время, когда Соединенные Штаты давят на UNHRC, чтобы предпринять шаги по реформированию отношения к вопросам прав человека, в частности, к антиизраильским предубеждениям и защите стран, известных нарушениями прав человека, такими как Куба и Венесуэла.


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