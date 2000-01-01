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ХАМАС пообещал возобновить пограничные протесты | Фото:10.08 15:38   MIGnews.com

ХАМАС пообещал возобновить пограничные протесты

Террористическая группировка ХАМАС заявила, что пограничные протесты возобновятся уже сегодня, несмотря на прекращение военных действий с Израилем, о которых было объявлено накануне вечером.

Об этом в пятницу, 10 августа сообщает The Times of Israel.

Представитель ХАМАСа Хазем Касем написал на своей странице в Twitter, что жители анклава, страдающего от беспрецедентного гуманитарного кризиса, вернутся к границе, чтобы "бросить вызов израильской военной машине".

"Мы продолжим свое сопротивление во всех его формах, пока не получим свою свободу, независимость и право на достойную жизнь", - подчеркнул Касем.

Отметим, что данная информация была обнародована после двенадцати часов перемирия, которое, как утверждают террористы, было заключено с властями Израиля при посредничестве Египта и других стран региона.

Напомним, что до начала перемирия группа, контролирующая прибрежный анклав, в течение суток выпустила по Еврейскому государству около двух сотен ракет.


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