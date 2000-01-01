ХАМАС пообещал возобновить пограничные протесты

Представитель ХАМАСа Хазем Касем написал на своей странице в Twitter, что жители анклава, страдающего от беспрецедентного гуманитарного кризиса, вернутся к границе, чтобы "бросить вызов израильской военной машине".
"Мы продолжим свое сопротивление во всех его формах, пока не получим свою свободу, независимость и право на достойную жизнь", - подчеркнул Касем.
Отметим, что данная информация была обнародована после двенадцати часов перемирия, которое, как утверждают террористы, было заключено с властями Израиля при посредничестве Египта и других стран региона.
Напомним, что до начала перемирия группа, контролирующая прибрежный анклав, в течение суток выпустила по Еврейскому государству около двух сотен ракет.