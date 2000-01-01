Главари ХАМАСа отключили сотовые и спрятались в бункеры
Не последнюю роль в прекращении ракетных обстрелов израильской территории сыграл Египет. Как сообщает израильское телевидение, египтяне напомнили ХАМАСу об угрозе физического устранения главарей группировки Израилем.
По данным "Хадашот", египетская разведка предупредила ХАМАС, что ЦАХАЛ может возобновить точечные ликвидации руководителей организации, если террористы продолжат усиливать эскалацию на границе с Газой.
Стоит отметить, что в прошлом СМИ неоднократно сообщали, что израильское военное командование активно использовало египетские каналы для переговоров с палестинскими террористами, в том числе и передавай аналогичные угрозы.
Кроме того, ссылаясь на источники в группировке, радио Коль Исраэль сообщает, что перед тем, как объявить "перемирие" в четверг, политическое и военное руководство ХАМАСа отключило свои мобильные телефоны и укрылись в бомбоубежищах.
Как уже сообщалось, в ХАМАСе отрицают свою или ответственность "Исламского джихада" за ракетный обстрел Беэр-Шевы, обвиняя в этом местные салафитские группировки.