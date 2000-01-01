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Юг Израиля восстанавливается после обстрелов | Фото: Israel Defense Forces/Flickr10.08 10:51   MIGnews.com

Юг Израиля восстанавливается после обстрелов

Жители юга страны постепенно возвращаются к своим повседневным делам на фоне затишья после самого крутого накала ситуации на границе с сектором Газа после 2014 года, когда, несмотря на слухи о длительном перемирии с ХАМАСом, казалось, вот-вот будет объявлена новая война.

В пятницу ЦАХАЛ снял некоторые ограничения безопасности, и Командование тыла объявило, что все принятые ранее меры предосторожности в городе Нетивот и расположенных в центральном Негеве общинах были отменены.

Кроме того, военные обещали в скором времени возобновить железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Сдеротом.

Несмотря на это, жителей периферийных населенных пунктов на границе с Газом призвали оставаться настороже, фермерам все еще запрещено работать на поле, а все мероприятия в летних лагерях должны проходить в укрепленных районах.

Напомним, что источник в ХАМАСе на условиях анонимности подтвердил, что перемирие вступает в силу в полночь 10 августа. Однако израильские чиновники опровергают эту информацию, подчеркивая, что ЦАХАЛ готов соблюдать тишину только в ответ на тишину в Газе.


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