Юг Израиля восстанавливается после обстрелов

Жители юга страны постепенно возвращаются к своим повседневным делам на фоне затишья после самого крутого накала ситуации на границе с сектором Газа после 2014 года, когда, несмотря на слухи о длительном перемирии с ХАМАСом, казалось, вот-вот будет объявлена новая война.
В пятницу ЦАХАЛ снял некоторые ограничения безопасности, и Командование тыла объявило, что все принятые ранее меры предосторожности в городе Нетивот и расположенных в центральном Негеве общинах были отменены.
Кроме того, военные обещали в скором времени возобновить железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Сдеротом.
Несмотря на это, жителей периферийных населенных пунктов на границе с Газом призвали оставаться настороже, фермерам все еще запрещено работать на поле, а все мероприятия в летних лагерях должны проходить в укрепленных районах.
Напомним, что источник в ХАМАСе на условиях анонимности подтвердил, что перемирие вступает в силу в полночь 10 августа. Однако израильские чиновники опровергают эту информацию, подчеркивая, что ЦАХАЛ готов соблюдать тишину только в ответ на тишину в Газе.