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Не только ракеты: ХАМАС атакует израильтян в кибермире 10.08 10:28   MIGnews.com

Не только ракеты: ХАМАС атакует израильтян в кибермире

Террористы ХАМАСа решили атаковать израильтян не только в реальной жизни, но и в киберпространстве – через фейковую версию приложения, предупреждающего о ракетной тревоге "Цева Адом".

Как сообщает израильская IT-компания ClearSky Cyber Security, палестинские хакеры попытались воспользоваться последней эскалацией на границе Израиля с Газой и выпустили приложение, подражающее программе, предупреждающей израильтян о ракетных и минометных обстрелах.

"Когда вы загружаете это приложение, оно передает контроль над мобильным телефоном оператору, позволяя ему отслеживать устройство, делать снимки, записывать звук, совершать звонки и отправлять сообщения", - говорит директор ClearSky Боаз Долев.

Самое худшее, что, как только приложение берет телефон под свой контроль, его становится невозможно стереть из памяти, даже если его и удастся удалить.

Во избежание заражения вирусом Долев призывает израильтян проявлять осторожность в Интернете и загружать приложения только из магазинов Google и Apple.

В ClearSky отмечают, что вредоносное приложение было обнаружено на ранней стадии распространения и не успело заразить много телефонов. В то же время в компании не исключают, что это может стать лишь первой стадией кибератаки ХАМАСа против Израиля.


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