Amnesty призывает сайт TripAdvisor бойкотировать Израиль

Международная правозащитная организация Amnesty International в среду активизировала свою кампанию по бойкоту туризма в израильских поселениях в Иудее и Самарии, призвав персонал сайта TripAdvisor заставить руководство "прекратить получать прибыль от военных преступлений".
"Мы пишем это письмо, чтобы попросить вас присоединиться к нам, к бойкоту против причастности TripAdvisor к нарушению прав человека на оккупированных палестинских территориях", – говорится в открытом письме группы для туристического сайта.
Кроме того, авторы в своем письме называют израильские поселения в Иудее и Самарии "незаконными".
Британская неправительственная организация также заявила, что TripAdvisor, в котором размещаются туристические списки, пользовательские обзоры и другой контент, является основной движущей силой бизнеса в поселениях.
"Содействуя развитию туризма в этих незаконных поселениях, TripAdvisor помогает стимулировать их экономику и способствует огромным страданиям палестинцев, которые были изгнаны со своей земли, были разрушены их дома и разграблены их природные ресурсы для использования в поселениях", – подчеркнули в организации.
Пока что ни в руководстве TripAdvisor, ни официальные представители Израиля не прокомментировали письмо.