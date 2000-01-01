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Amnesty призывает сайт TripAdvisor бойкотировать Израиль | Фото:10.07 09:35   MIGnews.com

Amnesty призывает сайт TripAdvisor бойкотировать Израиль

Международная правозащитная организация Amnesty International в среду активизировала свою кампанию по бойкоту туризма в израильских поселениях в Иудее и Самарии, призвав персонал сайта TripAdvisor заставить руководство "прекратить получать прибыль от военных преступлений".

Об этом информирует The Times of Israel.

"Мы пишем это письмо, чтобы попросить вас присоединиться к нам, к бойкоту против причастности TripAdvisor к нарушению прав человека на оккупированных палестинских территориях", – говорится в открытом письме группы для туристического сайта.

Кроме того, авторы в своем письме называют израильские поселения в Иудее и Самарии "незаконными".

Британская неправительственная организация также заявила, что TripAdvisor, в котором размещаются туристические списки, пользовательские обзоры и другой контент, является основной движущей силой бизнеса в поселениях.

"Содействуя развитию туризма в этих незаконных поселениях, TripAdvisor помогает стимулировать их экономику и способствует огромным страданиям палестинцев, которые были изгнаны со своей земли, были разрушены их дома и разграблены их природные ресурсы для использования в поселениях", – подчеркнули в организации.

Пока что ни в руководстве TripAdvisor, ни официальные представители Израиля не прокомментировали письмо.


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