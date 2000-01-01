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ПА: политика Израиля в Иерусалиме приведет к `взрыву` | Фото:10.07 08:13   MIGnews.com

ПА: политика Израиля в Иерусалиме приведет к "взрыву"

Министр по делам Иерусалима ПА Аднан аль-Хусейни предупредил во вторник, что продолжающейся снос палестинских арабских домов в Аль-Кудсе и осквернение мечети Аль-Акса может привести к крупной вспышке насилия в этом районе, пишет Arutz Sheva.

В своем заявлении Хусейни назвал разрушение домов "уголовной политикой", проводимой "израильским оккупационным правительством", которое стремится "нанести ущерб Аль-Кудс и беспомощному палестинскому народу".

Он также утверждал, что Израиль нарушил все международные соглашения и контракты в своих операциях в восточном Иерусалиме и в мечети Аль-Акса, которые призваны устранить присутствие палестинских арабов в Иерусалиме и "иудаизировать" его путем привлечения "поселенцев".

Хусайни, который также отвечает за вопросы, связанные с Иерусалимом в Исполнительном комитете ООП, сказал, что политика Израиля усиливает насилие и экстремизм в регионе.

Он призвал международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы он прекратил свою "расистскую" политику в Иерусалиме, которая проявляется в сносе домов, нападениях на исламские святые места и особенно на мечеть Аль-Акса.

Стоит отметить, что представители ПА регулярно делают ложные заявления о том, что Еврейское Государство "нападает" и "иудеизирует" Иерусалим и мечеть Аль-Акса.

В 2018 году ряд исламских организаций в Иерусалиме заявили, что "оккупационная полиция" пытается постепенно навязать свою гегемонию администрации мечети Аль-Акса.

В другом примере должностные лица ПА обвинили "экстремистские" еврейские организации в ведении юридической битвы, направленной на достижение суверенитета Израиля в мечети Аль-Акса.

Чиновники часто утверждают, что Израиль планирует снести мечеть Аль-Акса и заменить ее еврейским храмом.


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