10.07 20:29 MIGnews.com

"Израиль пытался убить командиров ХАМАСа"

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Официальные представители ХАМАСа утверждают, что Израиль предпринял несколько попыток убить ведущих деятелей Газы. Об этом пишет одна из ливанских газет.Ссылаясь на неназванные источники ХАМАСа, Al-Akhbar сообщает, что Израиль предпринял попытки после неудачной операции спецназа в Газе в ноябре.В нем говорится, что сотрудник попытался отравить одного военного высшего чина, в то время как попытка нанести удар по другому высокопоставленному лицу была осуществлена с помощью пакета с заминированной ловушкой. Обе попытки провалились, заявили источники террористической группы.