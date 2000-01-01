"Израиль пытался убить командиров ХАМАСа"

Официальные представители ХАМАСа утверждают, что Израиль предпринял несколько попыток убить ведущих деятелей Газы. Об этом пишет одна из ливанских газет.
Ссылаясь на неназванные источники ХАМАСа, Al-Akhbar сообщает, что Израиль предпринял попытки после неудачной операции спецназа в Газе в ноябре.
В нем говорится, что сотрудник попытался отравить одного военного высшего чина, в то время как попытка нанести удар по другому высокопоставленному лицу была осуществлена с помощью пакета с заминированной ловушкой. Обе попытки провалились, заявили источники террористической группы.