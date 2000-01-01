Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Израиль пытался убить командиров ХАМАСа` 10.07 20:29   MIGnews.com

"Израиль пытался убить командиров ХАМАСа"

Официальные представители ХАМАСа утверждают, что Израиль предпринял несколько попыток убить ведущих деятелей Газы. Об этом пишет одна из ливанских газет.

Ссылаясь на неназванные источники ХАМАСа, Al-Akhbar сообщает, что Израиль предпринял попытки после неудачной операции спецназа в Газе в ноябре.

В нем говорится, что сотрудник попытался отравить одного военного высшего чина, в то время как попытка нанести удар по другому высокопоставленному лицу была осуществлена с помощью пакета с заминированной ловушкой. Обе попытки провалились, заявили источники террористической группы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:01
Ушел из жизни актер и режиссер Владимир Златоустовский
21:52
ООН: Иран опять повысил уровень обогащения урана
21:31
Израильское сетевое хранилище купил Google
20:50
Араб осужден за содействие боевикам в убийстве полицейских
20:19
В ультраортодоксальной общине торгуют детьми?
19:51
Председатель ЕНФ-ККЛ: В Израиле больше всего стартапов
19:20
Террористы Газы: мы захватим приграничные города
19:03
Число пожаров за 2019 год в Израиле сократилось
18:10
Яалон: Лапид станет отличным премьер-министром
17:42
Джонсон обещает посетить Израиль в качестве премьер-министра
17:02
Израиль: Частные компании занимают ниши, оставленные банками
16:34
Американцы строят космический аппарат по технологии Берешит
16:15
Арестован палестинец-беглец, растливший 13-летнюю девочку
16:02
Нетаниягу встретился с семьей Ронена Любарски
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus