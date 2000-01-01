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Число пожаров за 2019 год в Израиле сократилось 10.07 19:03   MIGnews.com

Число пожаров за 2019 год в Израиле сократилось

Власти заявляют, что в 2019 году произошло резкое уменьшение пожаров от воздушных шаров

По словам властей, в 2019 году число пожаров, вызванных зажигательными воздушными шарами, запущенными из Газы, заметно сократилось.

Согласно данным, опубликованным силами безопасности, пожарными и Управление природы и парков, в этом году в среднем произошло 2 пожара в день и 10 во время вспышек, по сравнению с 8-10 и 30 во время вспышек в прошлом году.

В прошлом году 34 000 дунамов земли были сожжены в результате таких пожаров, в то время как в этом году пострадали только 1400 дунамов.

Кроме того, среднее время реагирования пожарных сократилось с 8-ми минут в 2018 году до 9-ти минут в этом году.


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