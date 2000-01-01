Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











10.07 20:50   MIGnews.com

Араб осужден за содействие боевикам в убийстве полицейских

Арабский израильтянин Амджад Джабарин был осужден за сознательную помощь трем боевикам, убившим двух полицейских за пределами комплекса на Храмовой горе 2 года назад.

В обвинительном заключении говорится, что Джабарин перевез трех террористов в Иерусалим, заранее рассказал им о планах и “даже предложил присоединиться к ним в проведении нападения как минимум 2 раза”.

Трое террористов были убиты во время нападения, в результате которого погиб мастер-сержант Камил Шнаан и мастер сержант Хайель Ситаве.

Джабарин будет приговорен позднее.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:01
Ушел из жизни актер и режиссер Владимир Златоустовский
21:52
ООН: Иран опять повысил уровень обогащения урана
21:31
Израильское сетевое хранилище купил Google
20:29
"Израиль пытался убить командиров ХАМАСа"
20:19
В ультраортодоксальной общине торгуют детьми?
19:51
Председатель ЕНФ-ККЛ: В Израиле больше всего стартапов
19:20
Террористы Газы: мы захватим приграничные города
19:03
Число пожаров за 2019 год в Израиле сократилось
18:10
Яалон: Лапид станет отличным премьер-министром
17:42
Джонсон обещает посетить Израиль в качестве премьер-министра
17:02
Израиль: Частные компании занимают ниши, оставленные банками
16:34
Американцы строят космический аппарат по технологии Берешит
16:15
Арестован палестинец-беглец, растливший 13-летнюю девочку
16:02
Нетаниягу встретился с семьей Ронена Любарски
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus