10.07 20:50 MIGnews.com

Араб осужден за содействие боевикам в убийстве полицейских

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Арабский израильтянин Амджад Джабарин был осужден за сознательную помощь трем боевикам, убившим двух полицейских за пределами комплекса на Храмовой горе 2 года назад.В обвинительном заключении говорится, что Джабарин перевез трех террористов в Иерусалим, заранее рассказал им о планах и “даже предложил присоединиться к ним в проведении нападения как минимум 2 раза”.Трое террористов были убиты во время нападения, в результате которого погиб мастер-сержант Камил Шнаан и мастер сержант Хайель Ситаве.Джабарин будет приговорен позднее.