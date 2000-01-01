10.07 19:20 MIGnews.com

Террористы Газы: мы захватим приграничные города

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The Jerusalem Post сообщает о том, что командир одной из террористических группировок в Газе пригрозил захватить приграничные израильские поселения. Издание опубликовало ссылку на его комментарий для ливанской газеты "Аль-Ахбар"."Мы возьмем поселения, граничащие с Газой. В любой будущей войне наш противник должен ждать, что группы в тылу врага войдут в поселения и возьмут их под контроль”, – заявил он.Террорист считает, что "очень важную роль" в предстоящем конфликте будут играть водолазы. Вероятно так он намекнул на строительство подводного барьера, который не даст подразделениям дивизии Коммандос проникнуть в Газу."Боевые действия в мае – лишь незначительная часть того, с чем может столкнуться враг в будущем. Особенно учитывая, что благодаря этому столкновению обнажились слабые стороны Израиля", – добавил он.Террорист говорит о "Железном куполе". Уточняется, что с территории Газы было выпущено 700 ракет, 240 из них было перехвачено. Террористы выяснили, из каких районов и с какой частотой нужно стрелять для ослабления противодействия "Железного купола".