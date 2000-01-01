Сдерот и ЦАХАЛ опровергли слухи о плановой эвакуации жителей
Город Сдерот и Силы обороны Израиля опровергли во вторник сообщение СМИ, в котором утверждается, что жители, живущие в верхних этажах многоэтажных жилых домов в южном городе, будут эвакуированы в случае новой войны с Газой.
В ночной трансляции новостей во вторник вечером на 12-ом канале был опубликован эксклюзивный репортаж, в котором утверждалось, что "в последние дни оборонное ведомство и ЦАХАЛ начали разрабатывать план", чтобы защитить жителей последних этажей самых высоких в южном городе домов", поскольку их квартиры могут стать целями запуска террористами противотанковых ракет.
План предусматривает быструю эвакуацию нескольких тысяч жителей города с населением около 25 000 человек.
Но ЦАХАЛ и муниципалитет Сдерота опровергли этот отчет во вторник.
По словам чиновников, в случае распространения слухов об эвакуации тысяч жителей речь идет о запугиваниях и нагнетании обстановки в обществе.
В пресс-службе ЦАХАЛа, в свою очередь, отметили, чо протоколы эвакуации жителей в случае такой необходимости существуют уже давно. "Какие-либо новые распоряжения в отношении такой вынужденной эвакуации пока что не поступали", - подчеркнули военные.