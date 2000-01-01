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ХАМАС взмолился о помощи к арабским странам из-за Израиля | Фото:10.06 09:30   MIGnews.com

ХАМАС взмолился о помощи к арабским странам из-за Израиля

Лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе призвал лидеров арабских государств принять срочные меры, чтобы помешать плану Израиля по применению суверенитета над частями Западного берега.

Соответствующее письмо он направил в более чем 40 государств, передает Аруц Шева.

В частности, Ханийе призвал созвать "арабский саммит", чтобы выразить совместную поддержку позиции Палестинской автономии и противодействовать мирному плану, разработанному администрацией президента США Дональда Трампа.

Он также попросил "обеспечить палестинцев политической и экономической защитой в борьбе за реализацию своих прав".

Лидер ХАМАСа также обвинил Израиль в попытке содействовать нормализации отношений с арабскими странами, чтобы осуществить "оккупацию Палестины". В связи с этим Ханийе потребовал исключить нормализацию с "врагом", назвав процесс "большой ошибкой, которая не будет прощена".

Он также предупредил, что палестинцы не будут сидеть сложа руки "перед лицом агрессии и эскалации", а мобилизуются для борьбы "с израильским террором".


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