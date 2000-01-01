ХАМАС взмолился о помощи к арабским странам из-за Израиля
Лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе призвал лидеров арабских государств принять срочные меры, чтобы помешать плану Израиля по применению суверенитета над частями Западного берега.
Соответствующее письмо он направил в более чем 40 государств, передает Аруц Шева.
В частности, Ханийе призвал созвать "арабский саммит", чтобы выразить совместную поддержку позиции Палестинской автономии и противодействовать мирному плану, разработанному администрацией президента США Дональда Трампа.
Он также попросил "обеспечить палестинцев политической и экономической защитой в борьбе за реализацию своих прав".
Лидер ХАМАСа также обвинил Израиль в попытке содействовать нормализации отношений с арабскими странами, чтобы осуществить "оккупацию Палестины". В связи с этим Ханийе потребовал исключить нормализацию с "врагом", назвав процесс "большой ошибкой, которая не будет прощена".
Он также предупредил, что палестинцы не будут сидеть сложа руки "перед лицом агрессии и эскалации", а мобилизуются для борьбы "с израильским террором".