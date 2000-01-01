10.06 08:24 MIGnews.com

ПА активно готовится к насилию из-за аннексии

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Руководство Палестинской автономии приказало разведке по крайней мере в двух городах Западного берега спрятать многие документы в рамках подготовки к возможному насилию, если Израиль осуществит 1 июля план по распространению суверенитета.Об этом сообщает 12 канал со ссылкой на источники.Последний раз, когда ПА предпринимала аналогичный шаг, был в сентябре 2000 года перед началом Второй интифады.Уточняется, что печатные документы вывозятся из офисов пачками в неуказанном направлении. По словам источников, руководство ПА пытается подготовиться к потенциальной эскалации после аннексии.В прошлом месяце Палестинская автономия объявила о разрыве связей и сотрудничества в сфере безопасности в знак протеста. Представители ПА начали все чаще предупреждать, что примут радикальные меры, если Израиль осуществит свой план.В понедельник, 8 июня, премьер-министр ПА Мохаммад Штайе пообещал, что Палестинская автономия "предпримет шаги по провозглашению независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", если Израиль объявит о распространении суверенитета над частями Западного берега.