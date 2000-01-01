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`Сделка века - угроза для Государства Израиль` | Фото:10.06 21:11   MIGnews.com

"Сделка века - угроза для Государства Израиль"

В среду вечером, 10 июня, в Иерусалиме прошла конференция движения "Нахала", которое призвало правительство снять с повестки дня "сделку века".

Даниэлла Вайс, лидер движения, заявила, что "сделка века - это план создания палестинского государства".

"Чтобы израильское правительство согласилось на это, мы должны поменяться на согласие американцев на добавление 30% земли в Государство Израиль."

"Я считаю этот план опасным, поскольку он создает палестинское государство в самом сердце Израиля. Мы собрались здесь, чтобы сказать, что план должен быть оставлен, и мы должны продолжать строить страну", - сказала она.

Также, по ее словам, уже существуют карты плана по применению суверенитета, а все, кто говорит обратное являются "грязными лжецами".


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