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14-летний террорист приговорен к пожизненному заключению | Фото:10.06 18:38   MIGnews.com

14-летний убийца Янай Вейсмана получил пожизненный срок

В среду, 10 июня, апелляционный суд приговорил к пожизненному заключению 14-летнего террориста, убившего Янай Вейсмана в "Рами Леви" в Шаар-Биньямин четыре года назад, сообщил 13-й канал.

В постановлении судьи приняли апелляцию военной прокуратуры с требованием увеличить строгость приговора после того, как два других террориста были приговорены к пожизненному заключению и 35 годам лишения свободы.

Террорист, убивший Вейсмана, заранее планировал вместе с двумя соучастниками атаковать людей в торговом комплексе в Шаар-Биньямине. Они были вооружены ножами и прибыли на место происшествия для проведения атаки.

Сначала террористы тяжело ранили Ави Авиталя, а затем нанесли смертельные ранения сержанту Тувию Янай Вейсмана, который вступил с ним в схватку и помог остановить теракт. За это он был посмертно награжден главой Центрального командования за храбрость.

Две недели назад Ави Авиталь, который был ранен в результате нападения, подал в суд на Палестинскую администрацию на сумму в 20 миллионов шекелей.


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