10.06 10:02 MIGnews.com

Поджоги – новое оружие ISIS и ХАМАСа

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В 2018 году ХАМАС нашел новый способ терроризировать Израиль. Его активисты и сторонники начали прикреплять зажигательные устройства к воздушным шарам и переправлять их через границу в Газу. В Ираке Исламское государство также сжигало поля в центре и на севере страны, чтобы терроризировать иракских фермеров и держать на прицеле различные районы, включая Синджар, где проживают представители религиозного и этнического меньшинства – езиды.По данным информационного центра изучения терроризма имени Меира Амита, на юге Израиля было зафиксировано более 2000 пожаров и сожжено 8700 акров земли в период с мая 2018 года по май 2019 года. Согласно отчету центра, использование воздушных шаров для транспортировки зажигательных устройств через границу возросло.Взаимосвязь между ISIS, поджигающим поля с целью терроризирования людей, и ХАМАСом, использующим воздушные шары, не ясна. Но в прошлом экстремистские группировки применяли тактику ХАМАСа на Ближнем Востоке и в мире. Например, теракты-самоубийства, взрывы автомобилей, массовые нападения с ножами и другие нападения стали обычными методами агрессивного воздействия на Израиль до того, как они стали обычным явлением за рубежом.За последние месяцы в Ираке и Сирии были сожжены тысячи акров земли, поскольку ISIS начал использовать огонь в качестве оружия. Нападения приходятся на центральную и северную часть Ирака, обычно рядом с районами, которые когда-то контролировал ISIS.Также под прицел часто попадают курдские районы, местные суннитские арабские фермеры, или шииты и туркмены.Общее количество подожженных земель в Ираке составляет более 8 000 акров. Человек, который носит имя Tom Cat в Twitter и следит за силами безопасности Ирака, пишет, что пожары уничтожили около 1,6% иракских пшеничных и ячменных полей.