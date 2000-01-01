10.06 08:14 MIGnews.com

Израиль все еще не получил приглашения на саммит в Бахрейне

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Кушнер рассказал премьер-министру Израиля, что Соединенные Штаты ждут больше ответов от арабских стран, прежде чем выдавать официальное приглашение Израилю на экономический саммит. Он состоится уже через две недели в Бахрейне. Ключевые персоны Египта и Иордании ещё не дали ответ касательно участия в данном мероприятии.Эта встреча, призванная сосредоточить внимание на путях укрепления палестинской экономики, является первым крупным этапом осуществления «сделки века Трампа». Однако она столкнулась с рядом препятствий: несколько арабских государств отказались подтвердить свое участие, а палестинское руководство бойкотирует это мероприятие и призывает других воздержаться от его проведения.Высокопоставленный израильский чиновник сказал, что во время их встречи 30 мая старший советник Белого дома Джаред Кушнер объяснил премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что Вашингтон ждет положительных ответов от ключевых арабских стран, прежде чем направить официальное приглашение Израилю.Биньямин Нетаниягу сказал министру финансов Моше Кахлону, что последний будет представлять Израиль на конференции по прибытию приглашения из Вашингтона.Палестинцы отвергли инициативу трампа, заявив, что тот работает лишь в интересах израильтян.Хотя Иордания, Египет и другие арабские страны еще не ответили на приглашения, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар объявили, что они совершат поездку в Бахрейн.