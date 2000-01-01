10.06 14:40 MIGnews.com

Сирийская оппозиция рассекретила тайники с ракетами Ирана

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Офицеры сирийской оппозиции обнаружили в субботу, 8 июня, места расположения иранских ракетных хранилищ и заводов, заявив, что Корпус Революционной гвардии Ирана переместил свою руководящую базу из Дамаска в горные районы к северу от столицы из-за последних израильских ударов.Исследование проводилось Фронтом национального освобождения, который в настоящее время находится под командованием Фатеха Хассуна и включает группу из 150 офицеров-диссидентов.В документах зафиксировано наличие нескольких иранских баллистических ракет малой дальности Fateh-110, и «Дху Аль-Фикар» и модернизированных российских ракет «Скад», которые могут достигать цели на расстоянии в 700 километров.Исследование показало, что противотанковые ракеты Туфан-1 хранились в аэропорту Тавфур в провинции Хомс, в то время как тайники с ракетами были обнаружены в городе Аль-Сафира Алеппо, в южной части Дамаска Кусса и в Джаб Аль-Джарахе, в городе Сельмия.Отдельно следует отметить, что в результате боевых действий между силами режима и оппозиционными группировками в сельской местности Северной Хамы и на окраине контролируемой боевиками провинции Идлиб за последние 24 часа погиб 101 человек.