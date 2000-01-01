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flickr/Israel Defense Forces 10.06 07:49   MIGnews.com

Столкновения на границе с Газой: убит боевик ХАМАСа

Боевик ХАМАСа был убит и 6 боевиков были ранены во время столкновений с силами ЦАХАЛа в пятницу, 9 июня, возле границы между Израилем и сектором Газа.

"35-летний Айид Юмаа был убит, а 6 других палестинцев были ранены во время столкновений вдоль границы Газы с Израилем к северу от Джабалии", - сообщил представитель министерства внутренних дел ХАМАСа Ашраф аль-Кудра.

Террористическая группировка опубликовала заявление, в котором говорилось, что Юмаа был одним из ее членов.

ХАМАС заявил, что он был убит израильскими стрелками - обвинение, которое не может подтвердить ЦАХАЛ.

Пресс-секретарь израильской армии заявила, что сотни палестинских демонстрантов жгли шины и бросали камни вдоль забора безопасности между Израилем и Газой.

!Наши силы вынуждены были арестовывать подозреваемых, чтобы не допустить причинения ущерба безопасности", - сообщили она, но не смогла подтвердить потери.
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