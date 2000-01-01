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Катар: ХАМАС - не террористы 10.06 19:56   MIGnews.com

Катар: ХАМАС - не террористы

На фоне изоляции своей страны со стороны арабских и африканских соседей Катара министр иностранных дел эмирата Мухаммед бин Абдулрахман аль-Тани назвал палестинскую террористическую организацию ХАМАС "законным движением Сопротивления".

"США считают ХАМАС террористической организацией, но для остальных арабских стран это законное движение Сопротивления. Мы не поддерживаем ХАМАС, мы поддерживаем палестинский народ. Мы сотрудничаем с Палестинской администрацией", - сказал аль-Тани в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Министр назвал воссоединение ПА и сектор Газа обязанностью ФАТХа.

"Присутствие ХАМАСа в Катаре не означает, что там ему оказывают поддержку. Это лишь политические представители движения ХАМАС", - сказал добавил дипломат.

Аль-Тани напомнил, что на данный момент руководство политического крыла ХАМАСа "в настоящее время находится в Палестине", а не в его стране, так как вместо Халеда Машаля был избран Исмаил Хания.

В ХАМАСе с воодушевлением отозвались о словах катарского министра, назвав их "проявлением благородного арабского духа" и поблагодарив Катар за "поддержку палестинского народа и движение Сопротивления".
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