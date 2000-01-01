Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












ХАМАС: это не наши туннели под школами ООН 10.06 16:30   MIGnews.com

ХАМАС: это не наши туннели под школами ООН

На фоне бури негодования, которую вызвали туннели, обнаруженные под двумя школами, патронируемыми Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA), ХАМАС решил вообще отречься от этих туннелей.

Напомним, как сообщил в пятницу представитель БАПОР Кристофер Ганнесс, во время строительных работ 1 июня агентство обнаружило "часть туннеля, проходящего под двумя школами агентства в лагере Магази"

ХАМАС "решительно осудил" заявление БАПОР, которое Израиль "будет использовать для оправдания своих преступлений". Боевики вообще отказались признавать, что это они провели туннель, и, более того, как оказалось после совещания "со всеми фракциями и силами Сопротивления", необъяснимым образом вообще ни одна группировка в Газе не имеет никакого отношения к туннелю.

Как сказал Ганнесс, собственно у туннеля "не имеется точек входа или выхода в помещение и он никак не связан со школами или другими зданиями".

"БАПОР самым решительным образом осуждает существование таких туннелей. Недопустимо подвергать учеников и сотрудников такому риску", - сказал он.

Ганнесс добавил, что за время летних каникул БАПОР перекроет обнаруженный туннель.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:47
У мэра Лондона требуют отменить антисемитский шабаш
15:21
Нападение на мирных жителей во время молитвы в Афганистане
14:57
Меркель готова к переговорам по Brexit
14:25
Бахрейн и Эр-Рияд согласны позицией Трампа по Катару
13:58
Великобритания: арестован причастный к теракту в Лондоне
13:19
Эрдоган: "Турция никогда не бросит Катар"
12:51
Полиция Ирана арестовала 7 пособников террористов в Тегеране
11:56
Ангела Меркель "обеспокоена" ситуацией в Катаре
10:55
"Лондонские" террористы хотели арендовать 7,5 т грузовик
09:52
Полиция Испании арестовала арабскую антисемитку
09:20
Макрон и Трамп поздравили Мэй с победой на выборах
08:54
Австрия запретит бурки и паранджу с 1 октября
07:49
Столкновения на границе с Газой: убит боевик ХАМАСа
06:23
Банки ОАЭ перестали обслуживать террористов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus