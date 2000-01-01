10.06 16:30 MIGnews.com

ХАМАС: это не наши туннели под школами ООН

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На фоне бури негодования, которую вызвали туннели, обнаруженные под двумя школами, патронируемыми Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA), ХАМАС решил вообще отречься от этих туннелей.Напомним, как сообщил в пятницу представитель БАПОР Кристофер Ганнесс, во время строительных работ 1 июня агентство обнаружило "часть туннеля, проходящего под двумя школами агентства в лагере Магази"ХАМАС "решительно осудил" заявление БАПОР, которое Израиль "будет использовать для оправдания своих преступлений". Боевики вообще отказались признавать, что это они провели туннель, и, более того, как оказалось после совещания "со всеми фракциями и силами Сопротивления", необъяснимым образом вообще ни одна группировка в Газе не имеет никакого отношения к туннелю.Как сказал Ганнесс, собственно у туннеля "не имеется точек входа или выхода в помещение и он никак не связан со школами или другими зданиями"."БАПОР самым решительным образом осуждает существование таких туннелей. Недопустимо подвергать учеников и сотрудников такому риску", - сказал он.Ганнесс добавил, что за время летних каникул БАПОР перекроет обнаруженный туннель.