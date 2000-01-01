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10.05 09:07   MIGnews.com

Либерман: Израиль даст ответ на любую провокацию Ирана

Министр обороны Авигдор Либерман предупредил в среду, что Израиль не позволит Тегерану присутствовать на северной границе.

Об этом глава оборонного ведомства заявил в интервью 10-му каналу ИТВ, сообщает в четверг, 10 мая The Times of Israel.

В беседе с журналистами Либерман выразил сомнения, что Израиль находится на грани войны с Ираном. Однако, по словам министра, Иерусалим делает все возможное, чтобы предотвратить эскалацию и готов к любому сценарию.

"Мы проводим очень простую политику: если кто-то собирается запускать по нам ракеты, мы прицельно того атакуем", - отметил Либерман, выразив надежду, что Тегеран услышит это послание и воспримет со всей серьезностью.

"Иранцы пытаются построить фронт против Израиля на сирийских Голанских высотах, как "Хизбалла" в Ливане. Иран пытается построить что-то подобное на сирийской стороне", - подчеркнул министр.

Глава оборонного ведомства добавил: "Мы никогда не позволим Сирии стать передовой базой против государства Израиль. Я не думаю, что кто-то может принять реальность, при которой иранцы размещают зенитно-ракетные комплексы на нашей северной границе и тем самым закрывают небо над Тель-Авивом для гражданской авиации".
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