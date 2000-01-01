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ХАМАС задумал что-то серьезное к 14 мая | Фото:10.05 07:34   MIGnews.com

ХАМАС задумал что-то серьезное к 14 мая

Накануне открытия посольства США в Иерусалиме ХАМАС предупредил, что 14 мая пройдет "решающий" массовый протест среди палестинцев, после полутора месяцев беспорядков.

Об этом, выступая перед сотнями граждан, заявил военный лидер террористической группировки Яхья Синвар, сообщает в четверг, 10 мая The Times of Israel.

По его словам, этот протест будет "как тигр, бегущий во все стороны", добавив, что он и другие высокопоставленные чиновники "готовы умереть наряду с сотнями тисяч" палестинцев, которые попытаются прорвать Израильскую и Египетскую блокаду.

Обращаясь к палестинцам, Синвар добавил, что день открытия посольства станет кульминацией "Марша Возвращения".

Отметим, что в тот же день палестинцы отмечают траур Накба, приуроченный ко дню основания Еврейского государства.

Официальный Иерусалим утверждает, что ХАМАС использует марши в качестве прикрытия для террористических нападений.

Напомним, что правительство Израиля неоднократно выражало обеспокоенность в связи с возможными разрушениями заградительного забора на границе с Газой, что может повлечь за собой хаос и массовые теракты.

Военный ЦАХАЛа столкнулись с международной и внутренней критикой в отношении использования огня в режиме реального времени, при этом Организация Объединенных Наций и Европейский союз призывают к независимому расследованию, отклоненному Израилем.
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