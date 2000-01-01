10.05 19:28 MIGnews.com

ХАМАС предсказывает массовое вторжение палестинцев в Израиль

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На очередные пятничные демонстрации у пограничного забора между Израилем и Газой, участники так называемого "марша возвращения" придут без оружия, а сама акция будет носить мирный характер.Об этом сообщил лидер ХАМАСа в секторе Газа Яхья Синвар в четверг, 10 мая.Кроме того, он не исключает возможности массового вторжения палестинцев на территорию Израиля. По его словам, тысячи демонстрантов попытаются пересечь израильскую границу.Синвар сравнил жителей Газы с "животными в клетке", действия которых невозможно предсказать.Он подчеркнул, что границы Израиля не признаны на международном уровне и поэтому пересечение границы не может считаться нарушением."В чем собственно проблема, если сотни тысяч человек решать штурмовать этот забор, который не является границей государства?", - цитирует Times of Israel слова одного из лидеров ХАМАСа.