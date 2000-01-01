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ХАМАС осуждает Израиль за удары по иранским объектам 10.05 18:30   MIGnews.com

ХАМАС осуждает Израиль за удары по иранским объектам

Террористическая группировка ХАМАС осудила Израиль за атаку на иранские объекты в Сирии. Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованного в четверг, 10 мая.

"Военная атака израильских оккупантов на Сирию является еще одним доказательством их террористической деятельности в регионе и исходящей от них угрозы миру и стабильности Ближнего Востока", - цитирует Times of Israel тест сообщения.

Лидеры ХАМАСа подчеркнули: "Суверенные нации имеют право защищать свою землю и реагировать на любую агрессию, нацеленную против них".

Также группировка призвала "исламские и арабские страны объединиться" и "направить свои усилия и возможности для сдерживания и защиты от угрозы, направленной на уничтожение палестинских истоков и на дестабилизацию региона".
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