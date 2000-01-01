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Амос Ядлин: Иран потерпел `прискорбное поражение` | Фото:10.05 14:47   MIGnews.com

Амос Ядлин: Иран потерпел "прискорбное поражение"

Глава израильского Института исследований национальной безопасности сегодня утром прокомментировал нападение Ирана на Еврейское государство, назвав исход столкновения "прискорбным поражением" вражеской силы.

Об этом в четверг, 10 мая сообщает Arutz Sheva.

"Новая атака Ирана была ответом на удары, нанесенные Израилем в феврале и апреле", - написал генерал-майор запаса ЦАХАЛа на своей странице в Twitter.

Однако Ядлин отметил, что в своем "стремлении объединить возмездие, сдерживание и предотвращение эскалации они потерпели прискорбное поражение".

По его словам, сегодняшние атаки свидетельствуют о том, что "Израиль имеет внушительное разведывательное и военное превосходство, а также одну из лучших в мире систему противоракетной обороны".

Ядлин добавил, что "Израиль готов дать серьезный ответ широкому спектру иранских целей в Сирии".
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