10.05 14:47 MIGnews.com
Амос Ядлин: Иран потерпел "прискорбное поражение"
Глава израильского Института исследований национальной безопасности сегодня утром прокомментировал нападение Ирана на Еврейское государство
, назвав исход столкновения
"прискорбным поражением" вражеской силы.
Об этом в четверг, 10 мая сообщает Arutz Sheva
.
"Новая атака Ирана была ответом на удары, нанесенные Израилем в феврале и апреле", - написал генерал-майор запаса ЦАХАЛа на своей странице в Twitter.
Однако Ядлин отметил, что в своем "стремлении объединить возмездие, сдерживание и предотвращение эскалации они потерпели прискорбное поражение".
По его словам, сегодняшние атаки свидетельствуют о том, что "Израиль имеет внушительное разведывательное и военное превосходство, а также одну из лучших в мире систему противоракетной обороны".
Ядлин добавил, что "Израиль готов дать серьезный ответ широкому спектру иранских целей в Сирии".
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