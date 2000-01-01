Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Либерман: `Хизбалла` окончательно захватила Ливан | Фото:10.05 13:44   MIGnews.com

Либерман: "Хизбалла" окончательно захватила Ливан

Министр обороны Авигдор Либерман сегодня завил, что Ливан оказался под "полным контролем" террористической организации "Хизбалла" после ее победы на парламентских выборах ранее на этой неделе.

Об этом в четверг, 10 мая сообщает The Times of Israel.

В своих первых публичных комментариях после того, как ЦАХАЛ нанес удары по десяткам иранских целей в Сирии в ответ на ракетную атаку на севере Израиля, Либерман заявил, что победа "Хизбаллы" создала "новую реальность" в которой ливанские военные силы "принимают приказы напрямую от террористической группировки.

Ранее, выступая на Конференции по безопасности в Герцлии, глава оборонного ведомтсва отметил, что "на деле "Хизбалла" завершила захват Ливана.

По его словам, "это знаменует не просто полный контроль над Ливаном, но и над армией".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:11
Лапид: нужно убедить Европу выйти из соглашения с Ираном!
13:08
Госдума сочла "деструктивным" удар Израиля по базам Ирана
13:05
Германия осудила Иран за провокацию на Голанских высотах
12:44
Дипломаты ЕС бойкотируют церемонию открытия посольства США
12:08
МО России: сирийцы сбили более половины израильских ракет
12:07
Американское посольство уже переехало в Твиттере
11:57
Китай: производитель смартфонов стал жертвой торговой войны
11:49
Сирийские атаки: Россия призвала к снижению напряженности
11:22
Израильские самолеты на бреющем полете пролетели над Сайдой
11:18
Сауды создадут ядерную бомбу в ответ на угрозы Ирана
10:48
В Кении прорвало дамбу: десятки погибших
10:37
Еврейки Франции ждут закона о расторжении религиозных браков
10:36
США - Ирану: Если Израиль пострадает, последует наш ответ
10:09
"Высылка директора Human Rights Watch не решит проблему"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus