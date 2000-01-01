Министр обороны Авигдор Либерман сегодня завил, что Ливан оказался под "полным контролем" террористической организации "Хизбалла" после ее победы на парламентских выборах ранее на этой неделе.
Об этом в четверг, 10 мая сообщает The Times of Israel.
В своих первых публичных комментариях после того, как ЦАХАЛ нанес удары по десяткам иранских целей в Сирии в ответ на ракетную атаку на севере Израиля, Либерман заявил, что победа "Хизбаллы" создала "новую реальность" в которой ливанские военные силы "принимают приказы напрямую от террористической группировки.
Ранее, выступая на Конференции по безопасности в Герцлии, глава оборонного ведомтсва отметил, что "на деле "Хизбалла" завершила захват Ливана.
По его словам, "это знаменует не просто полный контроль над Ливаном, но и над армией".