10.05 21:36 MIGnews.com

ХАМАС признал, что новый устав уничтожению Израиля не помеха

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Сооснователь палестинской террористической группировки ХАМАС Махмуд аль-Захар расставил все точки над "i" для тех наивных, кто питал себя надеждами на то, что принятие его организацией нового устава может подразумевать признание Израиля."Если, несмотря на сопротивление, мы освободим Палестину вплоть до границ 1967 года, мы пойдем прямо до освобождения остальной части Палестины и территорий, отнятых в 1948 году. Никаких переговоров не будет", - заявил он на конференции в Газе 10 мая.Очевидно, желая принять маску "умеренности", ХАМАС просчитался в том, что такой зигзаг не поймут остальные группировки. В том числе, и "Палестинский исламский джихад"."Будучи партнерами в борьбе за освобождение с нашими братьями из ХАМАСа, мы испытываем озабоченность в связи с этим документом. Мы выступаем против принятия ХАМАСом государства в границах 1967 года, и считаем, что эта уступка наносит ущерб нашим целям", - заявил в субботу заместитель главы "Исламского джихада" Зияд аль-Нахала.Но аль-Захар его "обнадежил" тем, что ХАМАС от своих первоначальных принципов не отступит."Если ХАМАС освободит 99,9% территорий Палестины, он не откажется и от остального. Ни по религиозным, ни по моральным, ни по национальным причинам мы не можем отказаться ни от единого дюйма земли Палестины", - сказал он.