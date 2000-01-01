Жена Баргути просит Папу Римского вмешаться в голодовку
Жена лидера голодного бунта, который объявили палестинские террористы в израильских тюрьмах, призвала Папу Римского Франциска вмешаться "пока не стало слишком поздно".
В своем письме к понтифику Фадва Баргути просит его "говорить открыто, потому что свобода и достоинство являются дарованными Богом правами, и ни одна человеческая группа не должна лишать другие из этих прав".
"Ваш призыв уважать права палестинского народа, в том числе права наших политических заключенных, позволит достичь мира голосам тех, кто находится в изоляции", - цитирует супругу Марвана Баргути агентство AFP.