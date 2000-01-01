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Жена Баргути просит Папу Римского вмешаться в голодовку | Фото: Sinn Féin/Flickr10.05 18:53   MIGnews.com

Жена Баргути просит Папу Римского вмешаться в голодовку

Жена лидера голодного бунта, который объявили палестинские террористы в израильских тюрьмах, призвала Папу Римского Франциска вмешаться "пока не стало слишком поздно".

В своем письме к понтифику Фадва Баргути просит его "говорить открыто, потому что свобода и достоинство являются дарованными Богом правами, и ни одна человеческая группа не должна лишать другие из этих прав".

"Ваш призыв уважать права палестинского народа, в том числе права наших политических заключенных, позволит достичь мира голосам тех, кто находится в изоляции", - цитирует супругу Марвана Баргути агентство AFP.

Напомним, что в 2015 году Ватикан признал Палестину независимым государством.
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