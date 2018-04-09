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Клип снайпера: легко судить солдат, сидя в Тель-Авиве 10.04 09:13   MIGnews.com

Клип снайпера: легко судить солдат, сидя в Тель-Авиве

Министр образования Нафтали Беннет прокомментировал репортаж второго канала израильского ТВ, в котором продемонстрирован клип, снятый на границе с Газой.

В клипе видно, как снайпер израильской армии убивает палестинского демонстранта в менее, чем ста метрах от границы.

В клипе слышны голоса солдат: “ Ай да кадр!”





Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что речь идет об инциденте, случившемся несколько месяцев назад. ЦАХАЛ начал расследование инцидента.

В интервью радио Галей ЦАХАЛ Беннет заявил: “Любой, кто служил в армии, знает, что сидеть в студии в Тель-Авиве и выносить суждения о действиях и высказываниях солдат ЦАХАЛа - независимо от того, звучат они приятно или нет - просто несерьезно”.

Беннетт добавил: “Мы посылаем туда солдат, которые нас защищают. Это нелегко. Вы находитесь на позициях много дней. Люди пытаются прорваться в Израиль, подкладывают фугасы. Со всем моим уважением к журналистам, только невежды могут сказать, что то или иное выражение недостаточно элегантно. Вы хотите их судить судом прессы? Я в первую очередь, поддерживаю солдат ЦАХАЛа”.
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