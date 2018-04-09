Клип снайпера: легко судить солдат, сидя в Тель-Авиве

Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что речь идет об инциденте, случившемся несколько месяцев назад. ЦАХАЛ начал расследование инцидента.
В интервью радио Галей ЦАХАЛ Беннет заявил: “Любой, кто служил в армии, знает, что сидеть в студии в Тель-Авиве и выносить суждения о действиях и высказываниях солдат ЦАХАЛа - независимо от того, звучат они приятно или нет - просто несерьезно”.
Беннетт добавил: “Мы посылаем туда солдат, которые нас защищают. Это нелегко. Вы находитесь на позициях много дней. Люди пытаются прорваться в Израиль, подкладывают фугасы. Со всем моим уважением к журналистам, только невежды могут сказать, что то или иное выражение недостаточно элегантно. Вы хотите их судить судом прессы? Я в первую очередь, поддерживаю солдат ЦАХАЛа”.