10.04 09:13 MIGnews.com

Клип снайпера: легко судить солдат, сидя в Тель-Авиве

סרטון הצלף | צה"ל יבדוק האם החיילים פעלו לפי הוראות הפתיחה באש @OrHeller pic.twitter.com/vLDQwMK0iD — חדשות עשר (@news10) April 9, 2018

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр образования Нафтали Беннет прокомментировал репортаж второго канала израильского ТВ, в котором продемонстрирован клип, снятый на границе с Газой.В клипе видно, как снайпер израильской армии убивает палестинского демонстранта в менее, чем ста метрах от границы.В клипе слышны голоса солдат: “ Ай да кадр!”Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что речь идет об инциденте, случившемся несколько месяцев назад. ЦАХАЛ начал расследование инцидента.В интервью радио Галей ЦАХАЛ Беннет заявил: “Любой, кто служил в армии, знает, что сидеть в студии в Тель-Авиве и выносить суждения о действиях и высказываниях солдат ЦАХАЛа - независимо от того, звучат они приятно или нет - просто несерьезно”.Беннетт добавил: “Мы посылаем туда солдат, которые нас защищают. Это нелегко. Вы находитесь на позициях много дней. Люди пытаются прорваться в Израиль, подкладывают фугасы. Со всем моим уважением к журналистам, только невежды могут сказать, что то или иное выражение недостаточно элегантно. Вы хотите их судить судом прессы? Я в первую очередь, поддерживаю солдат ЦАХАЛа”.