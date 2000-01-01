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ПА оставила жителей Газы без заработной платы | Фото:10.04 09:18   MIGnews.com

ПА оставила жителей Газы без заработной платы

Согласно решению Палестинской администрации, в этом месяце претендовать на получение заработной платы смогут только те палестинцы, которые работают на Западном берегу, но не на территории, контролируемой ХАМАСом.

Об этом в интервью AFP заявил возглавляющий профсоюз работников ПА в Газе, Ариф Абу Джарад, сообщает во вторник, 10 апреля The Times of Israel.

В интервью журналистам он рассказал, что люди в Газе очень злятся и считают соответствующие действия преступными.

По данным издания, власти ПА решили действовать на этой неделе, не уточнив, по какой именно причине рабочие в Газе не смогут получить заработанные деньги и в течение какого времени планируют применять такое ограничение.

Издание отмечает, что, возможно, речь идет об очередных санкциях, при помощи которых ПА пытается уменьшить влияние ХАМАСа и вернуть прибрежный анклав под свой контроль.
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